- The Minister of Internal Affairs, Lucian Bode, stated, on Wednesday, in Constanta, regarding the incident on Monday in Parliament - when the Energy Minister, Virgil Popescu, was shoved by Alliance for the Union of Romanians deputy and co-chair George Simion - that when dialogue disappears and violence…

- Liderul AUR George Simion s-a dezlanțuit dupa ce deputații au modificat și completat, miercuri, regulamentul Camerei. „Tot ce pot sa va asigur este ca in momentul in care vom avea o majoritate in Parlament ii vom lasa pe toți sa filmeze și sa fotografieze. Ce pot sa va promit este ca, in ciuda…

- Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a afirmat ca ce a vazut in aceste zile in Parlament este dincolo de orice limita a bunului simt si ca, in forul de legiferare, atunci cand dispare dialogul si intervine violenta ”inseamna ca suntem pe o panta gresita”. “In Parlament avem o directie speciala…

- Este inadmisibil ca atunci cand se adreseaza cineva la microfon sa fie bruscat, spune președintele Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu. El afirma ca regulamentul va fi modificat. Virgil Popescu a reacționat corect, declara Ciolacu. „Este inadmisibil cand se adreseaza cineva la microfon sa fie bruscat.…

- Premierul Nicolae Ciuca a facut apel la decenta si responsabilitate, in urma incidentului din Parlament, unde ministrul Energiei, Virgil Popescu, a fost bruscat de liderul AUR George Simion. "Acest gest reprobabil, care marcheaza o degradare fara precedent a dialogului politic in cadrul legislativului,…

- „Comportamentul agresiv pe care l-a avut astazi liderul AUR George Simion la adresa mea nu are nicio scuza. Vorbim de o forma de violența manifestata in Parlamentul Romaniei, la adresa unui ministru. Dar nu conteaza atat de mult daca sunt ministru. Vorbim aici de manifestari de violența verbala la adresa…

- Ministrul Energiei Virgil Popescu a declarat, dupa ce George Simion a venit la tribuna plenului de luni al Camerei si l-a bruscat fizic, ca atat el, cat si colegii liberali considera ca trebuie modificat Regulamentul forului legislativ, astfel incat asemenea comportament sa fie preintampinat si sanctionat.…