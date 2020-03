Stiri pe aceeasi tema

- Liderii celor mai importante institutii din Alba, subordonatii lor dar si angajatii unei firme mari din Sebes, plus mai multi jurnalisti, pot respira usurati. Testul pentru ministrul Transporturilor, Lucian Bode, este negativ

- Termenul pentru deschiderea ofertelor in vederea achizitionarii de termo-scannere care vor fi montate in aeroporturile din Romania, in cadrul masurilor luate pentru identificarea posibilelor persoane infectate cu coronavirus, este 26 februarie, iar criteriul de castigare este cel mai scurt termen de…

- Guvernul a aprobat cadrul legal pentru a putea acorda compensatiile pentru perioada 2020-2021 catre toti operatorii de transport feroviar de calatori – CFR Calatori si operatori privati, a anuntat, joi, ministrul interimar al Transporturilor, Lucian Bode. ‘Proiectul reglementeaza conditiile, modalitatile…

- Ministrul Transporturilor, Lucian Bode, și-ar dori ca toți operatorii feroviari sa beneficieze de material rulant produs in Romania și a spus ca transportul feroviar va beneficia de susținere politica și financiara tot mai consistenta in perioada urmatoare, anunța MEDIAFAX.Lucian Bode a declarat,…

- Ministrul Transporturilor, Lucian Bode, a declarat, vineri, la Craiova, ca Guvernul a platit integral avansul lucrarilor pentru tronsoanele 1 și 2 ale Drumului Expres Craiova - Pitești și ca se așteapta la mobilizarea constructorilor.Potrivit lui Lucian Bode, 76,2 milioane de lei au fost alocate,…

- Ministrul Transporturilor, Lucian Bode, a declarat, vineri, la Craiova, ca in noiembrie si decembrie 2019 Guvernul a alocat 76,7 milioane lei pentru tronsoanele 1 si 2 din drumul expres Craiova-Pitesti, iar daca...

- Ziarul Unirea Antreprenorii de pe A10 Sebes – Turda somați de ministrul Transporturilor șa iși achite obligațiile financiare fața de subcontractori Antreprenorii de pe A10 Sebes – Turda somați de ministrul Transporturilor șa iși achite obligațiile financiare fața de subcontractori Ministrul Transporturilor,…

- Guvernul a decis, luni, in sedinta, prelungirea pana la 31 martie 2020 a termenului pana la care operatorii de telefonie mobila pot vinde cartele preplatite fara a solicita date cu caracter personal, informeaza Agerpres. Executivul a adoptat, in acest sens, o ordonanta de urgenta, care a fost introdusa…