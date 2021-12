Ministrul de Interne, Lucian Bode, cauta soluții pentru a-i inlocui pe cei peste 3.600 de polițiști care refuza sa verifice persoanele carantinate. Dupa masura penibila de a-i trimite pe pompieri la domiciliile celor izolați, acum au inceput presiunile și amenințarile șefilor asupra agenților care nu mai vor sa presteze astfel de activitați. Forma de protest […] The post Bode cauta soluții. Nu mai are cu cine sa controleze carantinații first appeared on Ziarul National .