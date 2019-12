Stiri pe aceeasi tema

- Litigiile in curs pentru perioada 2007 - 2019 ce vizeaza contractele semnate de CNAIR, CFR Infrastructura si Metrorex, acele revendicari, celebrele claim-uri, sunt in total de 2,2 miliarde de euro, a declarat, joi seara, ministrul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor, Lucian Bode, potrivit…

- Ministrul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor, Lucian Bode, detine impreuna cu sotia sa o casa de locuit cu o suprafata de 335 de metri patrati si un apartament de 55,70 metri patrati, potrivit declaratiei de avere publicata pe site-ul Guvernului, anunța AGERPRES.Citește și: Codul…

- Ministrul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor, Lucian Bode, detine impreuna cu sotia sa o casa de locuit cu o suprafata de 335 de metri patrati si un apartament de 55,70 metri patrati, potrivit declaratiei de avere, publicata pe site-ul Guvernului. Casa de locuit este constructie in regie…

- Reprezentanți ai administrației, ai investitorilor și consilieri ai prim-ministrului vor forma grupuri de lucru pentru rezolvarea problemelor cu care se confrunta Dacia in materie de intrastructura, au convenit premierul Ludovic Orban și Ministrul Transporturilor la intalnirea cu conducerea Dacia,…

- Ministrul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor, Lucian Bode, a discutat, vineri, cu reprezentantii companiei Dacia despre stadiul proiectelor de infrastructura necesare pentru dezvoltarea atat a exportului de autovehicule produse in uzinele Dacia cat si a economiei nationale, in general,…

- 'Deputatul Marius Bodea a fost desemnat astazi, 12.11.2019, Presedinte al Comisiei de Transport si Infrastructura din Camera Deputatilor. Propunerea vine din partea Presedintelui PNL Ludovic Orban si a fost votata in unanimitate de catre grupul de deputati PNL', este anuntul facut de deputatul PNL…

- Ministrul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor, Lucian Bode, a declarat duminica, la Zalau, la iesirea de la urne, ca a votat pentru o Romanie care se poate dezvolta si in care sa isi poata creste copiii. "In primul rand, am votat pentru continuitate, am votat pentru o Romanie in care…

- Ministrul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor, Lucian Bode, a declarat marti referitor la demiterea membrilor provizorii ai Consiliului de Administratie al Companiei de Drumuri si numirea altor membri cu mandat de patru ani ca va verifica daca s-a respectat procedura, iar in caz contrar…