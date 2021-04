Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Lucian Bode a dat, vineri, asigurari ca pe durata mandatului sau nu vor exista modificari de legislatie in privinta pensionarii personalului din structurile Ministerului Afacerilor Interne (MAI). El a declarat, in cadrul unei conferinte de presa sustinuta la Botosani, ca pensionarile masive…

- Sistemul național de impozitare trebuie reformat din temelii, fiind unul ineficient și care afecteaza negativ atat cetațenii, cat și economia, spune profesorul Dan Voiculescu. Astfel, datele oficiale arata ca ponderea veniturilor din taxe in PIB este mult sub media europeana, iar sistemul…

- Mii de polițiști din Romania, pensionați de TEAMA ca vor primi bani mai puțini. Pot parasi sistemul și la 47 de ani, cu vechime Mii de angajați din Ministerul de Interne au ieșit la pensie in ultimele luni: majoritatea lucrau in operativ. Valul de noi pensionari din MAI este cauzat de teama ca Parlamentul…

- Raed Arafat a fost intrebat, luni seara, intr-o declarație de presa de la Guvern, cine este vinovat, responsabil de tragediile din ultimul an, inclusiv de cea de la Victor Babeș. "Pandemia este un dezastru. Romania afacut fața. daca ne uitam anul trecut și acum, daca ne uitam la paturi ATI,…

- V. Stoica Barajul Paltinu și lacul de acumulare aferent – sursa de apa pentru sute de mii de prahoveni – au implinit ieri jumatate de secol. Una dintre cele mai impresionante construcții hidrotehnice din Romania, barajul Paltinu a fost dat in folosința pe 1 aprilie 1971, lucrarile fiind incepute in…

- Ministrul Muncii, Raluca Turcan, spune ca nivelul sporurilor este de 85% din venituri in sanatate și justiție. Ea precizeaza ca aceste sporuri „nu pot fi tratate cu ușurința”, avand in vedere ca medicii sunt in prima linie a luptei impotriva COVID-19. „Per total cheltuieli salariale, in momentul de…

- Nivelul sporurilor este de 85% din venituri în sanatate și justiție, spune ministrul Muncii, Raluca Turcan. Ea spune ca aceste sporuri „nu pot fi tratate cu ușurința”, având în vedere ca medicii sunt în prima linie a luptei împotriva COVID-19.”Per…

- Raluca Turcan a dat asigurari ca salariile in sistemul bugetar vor ramane la nivelul de anul trecut. ”Aș propune sa privim paharul așa cum este, pentru ca de prea multe ori s-a incercat o cosmetizare a realitații. De cate ori nu s-a vorbit despre sporuri care, in loc sa fie motivatoare, au ajuns sa…