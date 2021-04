Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Lucian Bode a dat asigurari, vineri, ca pe durata mandatului sau nu vor exista modificari de legislatie in privinta pensionarii personalului din structurile Ministerului Afacerilor Interne.

- Directorii instituțiilor aflate in subordinea Ministerului Muncii condus de botoșaneanca Raluca Turcan se pregatesc de evaluarea activitații anuale, un bun prilej de debarasare de cei care nu corespund. Din punct de vedere politic, evident, nu neaparat al modului in care au știut sau au dorit sa gestioneze…

- Orice angajat din Romania va putea sa lucreze pana la varsta de 70 de ani, daca doreste: Anunțul ministrului Muncii Raluca Turcan, ministrul Muncii, a declarat, vineri, intr-o conferinta de presa ca orice angajat din Romania va putea sa lucreze, fie in sistemul privat fie in sistemul public, pana la…

- Ministrul Muncii a anunțat, in timpul vizitei la Casa Naționala de Pensii din Suceava, ca sistemul de salarizare este batut in cuie pentru anul 2021. Mai mult decat atat, Turcan a precizat ca nu dorește sa creeze așteptari false și reamintește faptul ca proiectul salarizarii este unul complex.…

- Romania are, in prezent, 9.500 de beneficiari de pensii speciale, iar pensia medie pentru acestia este de aproximativ 9.600 de lei in timp ce pentru cei aproximativ 4,9 milioane de pensionari din sistemul public pensia medie este de 1.500 de lei, a declarat luni seara ministrul Muncii, Raluca Turcan.…

