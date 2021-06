Ziua Drapelului National a fost marcata, sambata, la Zalau, printr-o ceremonie militara si religioasa, in prezenta oficialitatilor locale, judetene si a ministrului Afacerilor Interne, Lucian Bode. "Le multumim celor care s-au luptat, pentru intreaga natiune, sub culorile drapelului national pentru a avea, astazi, un stat democratic si pluralist, in care drepturile fundamentale ale omului sunt protejate, iar principiile statului de drept sunt respectate. Doresc sa transmit un gand bun si de apreciere tuturor celor care activeaza in sistemul de aparare, ordine publica si siguranta nationala care…