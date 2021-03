Stiri pe aceeasi tema

- Mii de romani au iesit in 70 de localitati din tara sa protesteze impotriva noilor restrictii anti-COVID, iar ministrul de interne, Lucian Bode transmie ca „nu poate accepta ca manifestarile unor grupuri de oameni, sub pretextul “liberei exprimari”, sa puna in pericol viața și sanatatea celorlalți”.…

- Ministrul de Interne, Lucian Bode, a anuntat marti ca, in ultimele 24 de ore, au fost aplicate 1.200 de amenzi in valoare de circa 800.000 lei persoanelor care au participat la protestele de luni seara, pe care le-a catalogat drept "o tentativa disperata a unui grup minoritar care instiga la nerespectarea…

- Lucian Bode, ministrul de Interne transmite ca autoritatile vor avea „toleranta zero” fata de persoanele care se vor abate de la lege si ca protestele din ultimele zile sunt doar „o tentativa disperata a unui grup minoritar care instiga la nerespectarea legii”.

- Ministrul de Interne, Lucian Bode, spune ca autoritațile vor avea „toleranța zero” fața de orice abatere de la lege și ca protestele din ulimele zile sunt „o tentativa disperata a unui grup minoritar care instiga la nerespectarea legii”. Ministrul spune ca romanii au dreptul la libera exprimare, dar…

- Ministrul de Interne, Lucian Bode, a declarat joi ca la aeroportul din Sibiu vor fi folositi caini antrenati pentru depistarea persoanelor infectate cu coronavirus, informeaza Agerpres.Lucian Bode a vorbit despre un program pilot, in parteneriat cu aeroportul din Sibiu.„A fost un interes foarte mare…

- Ministrul de Interne, Lucian Bode, a declarat, luni, ca nu a fost pusa in discutie o evaluare a activitatii sefului Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, insa a precizat ca, la un moment dat, se va face o evaluare pentru toti secretarii de stat. "Evaluarea secretarilor…

- Ministrul de Interne, Lucian Bode, a anuntat, miercuri, ca a solicitat Departamentului pentru Situatii de Urgenta sa achizitioneze de urgenta perne pneumatice, aratand ca aceste echipamente sunt "absolut necesare" in situatii tragice. "Astazi i-am chemat pe cei de la Departamentul pentru Situatii de…

- Ministrul de Interne, Lucian Bode, a anuntat, joi, ca Centrul Chinologic al Politiei Romane de la Sibiu instruieste caini pentru detectarea persoanelor infectate cu virusul SARS-Cov-2. Pregatirea a inceput inca de anul trecut, rezultatele urmand a fi prezentate in curand. „Caini antrenati…