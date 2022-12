Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a declarat, joi dimineata, inainte de inceperea reuniunii Consiliului Justitie si Afaceri Interne (JAI), care are loc la Bruxelles, ca Romania va solicita astazi un singur lucru – respect. Astazi reuniunea JAI are pe agenda aderarea tarii noastre la Schengen.…

- Ministrul Afacerilor Interne a subliniat, inainte de ultimele negocieri și votul din Consiliul JAI, ca Romania va cere aderarea la Schengen și e dispusa sa ajunga la un compromis pentru atingerea obiectivului.

- Ministrul de Interne, Lucian Bode, a declarat joi dimineața, inaintea participarii la Consiliului JAI, ca mandatul sau este sa solicite dezbatere și vot pentru aderarea Romaniei la spațiul Schengen. „Orice compromis pentru Romania il vom accepta”, a precizat Bode.

- Zeci de reprezentanți ai PES activists Romania din țara si din diaspora au protestat miercuri, in fața sediului Consiliului UE, fața de opoziția Austriei la aderarea Romaniei la Schengen. Activiștii PES au precizat ca au dorit sa transmita mesajele lor de susținere pentru aderarea Romaniei la spațiul…

- The European Commission called on Wednesday for Bulgaria, Croatia and Romania to be admitted to the Schengen area to allow travel between these countries and most of Europe without border controls, according to Reuters. The EU executive asked the European Council, the grouping of the European Union’s…

- Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a anuntat, joi, ca peste 5.200 de carti electronice de identitate au fost emise, in cadrul proiectului-pilot derulat la Cluj-Napoca, iar anul viitor proiectul va fi implementat si in Bucuresti, dar si in alte mari orase din tara. Pana in anul 2026, intre 5…

- Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a prezentat, joi, intr-o conferința de presa, concluziile raportului Corpului de Control al ministerului in legatura cu achiziția de autoturisme BMW pentru poliție de la firma lui Michael Schmidt, prietenul președintelui Klaus Iohannis. Bode a aratat ca achiziția…

- Klaus Iohannis s-a suparat pe Lucian Bode și achiziția de milioane de lei pentru mainile de poliție de la reprezentantul BMW in Romania, care este și prietenul președintelui, Michael Schmidt. Șeful statului a cerut anchete „la sange” despre cum s-a facut licitația de 98 de milioane de lei, despre care…