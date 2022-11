Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a anunțat pe Facebook ca Universitatea Babeș-Bolyai s-a pronunțat in legatura cu respectarea normelor de redactare academica in teza sa de doctorat, "iar rezultatul verificarilor nu schimba cu nimic evaluarile inițiale ale tezei".

- In prezenta Prefectului Judetului Bistrita-Nasaud, Dna Mica Oprea, Ministrul Dezvoltarii, Dl. Cseke Atilla si Ministrul Afacerilor Interne, D. Lucian Bode au semnat contractul de finantare pentru Renovarea energetica a Palatului Administrativ. 4 Milioane de euro, bani europeni din PNRR, vor ajunge la…

- Avand in vedere faptul ca in practica pot aparea erori cu privire la intocmirea actelor de stare civila, Societatea de Avocatura Pavel Margarit și Asociații recomanda apelarea la serviciile unui avocat specializat in litigii și dreptul familiei in Romania care va poate sfatui cu privire la mijloacele…

- Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a afirmat, marti, ca respingerea fenomenului coruptiei este reactia unei societati mature care intelege ca democratia se construieste pe respectul fata de lege si pe corectitudine.. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Miniștrii se intrunesc intr-o noua ședința la Guvern. Pe ordinea de zi sunt 17 proiecte, printre care și cel privind aprobarea proiectului de lege pentru aderarea Republicii Moldova la Tratatul cu privire la Sistemul european de informații privind vehiculele și permisele de conducere (EUCARIS), semnat…

- Primaria are nevoie de peste 10 milioane euro pentru reabilitarea a peste 10 hectare de spatii verzi. Consilierii locali vor aproba, poimaine, studiile de fezabilitate in cazul modernizarii Parcului Ciurchi si a sase zone verzi din diverse cartiere ale orasului. Dupa aprobarea indicatorilor tehnico-economici,…

- Agenția Servicii Publice vine cu informații utile pentru cei care doresc sa obțina informații și documente de arhiva in baza actelor de stare civila. Astfel, persoanele care doresc sa obtina informații si documente de arhiva in baza actelor de stare civila intocmite pana in anul 1921, inclusiv, urmeaza…

- Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a fost prezent la Festivalul Untold, sambata seara, el postand pe pagina sa de Facebook fotografii in care apare alaturi de primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc.