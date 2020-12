Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Transporturilor Lucian Bode a anuntat vineri ca autoritatile au dat in trafic pana in prezent 77 de kilometri de autostrada, iar pana la sfarsitul anului va fi finalizat si tronsonul de autostrada dintre Rasnov si Cristian din judetul Brasov.

- Reteaua de autostrazi din Romania se va imbunatati cu inca 31 de kilometri incepand din aceasta saptamana, dupa ce vor fi date in trafic lotul 1 al autostrazii Sebes-Turda si Varianta de Ocolire Bacau, a declarat, luni, ministrul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor, Lucian Bode, intr-o…

- Cel puțin așa au declarat premierul Ludovic Orban și ministrul Transporturilor, Lucian Bode, care, aflați in tranzit spre Suceava, au efectuat și o vizita scurta, vineri, 20 noiembrie, la Centura Bacaului. Constructorul a anunțat ca obiectivul se afla la un grad de execuție de aproape 90%, iar pana…

- Lucian Bode a declarat ca Executivul Ludovic Orban a reusit, in 12 luni de guvernare sa modernizeze 350 de kilometri de retea de drumuri, dintre care 90 de kilometri nou construiti vor fi dati in folosire pana la finalul lui 2020.

- „Pentru toate proiectele am identificat ritmul de lucru, iar rezultatele cred ca le putem vedea cu totii. In sectorul infrastructurii de transport, in cele 12 luni de guvernare, iata ca am reusit sa modernizam peste 350 de kilometri de retea de drumuri, dintre care 90 de kilometri de autostrada noi…

- Ministrul Transporturilor, Lucian Bode, susține ca nu este un proiect fantezist programul de guvernare PNL 2020-2024 care prevede construirea a peste 970 de km de autostrazi și drumuri expres: „Ce am facut ne da tot dreptul sa spunem și sa ne asumam: da, vom construi in Romania peste 1000 de km”.…

- Reteaua de drumuri nationale, autostrazi, variante ocolitoare si drumuri expres din Romania se va imbunatati, in 2020, cu 315 km modernizati, a declarat, marti, intr-o conferinta de presa, Lucian Bode, ministrul Transporturilor, Tehnologiei Informatiei si Comunicatiilor."Pana la finalul anului…

- Romania ar putea avea 700 de kilometri noi de autostrada si 300 de kilometri de drum expres in urmatorii patru ani, avand in vedere tronsoanele pe care se lucreaza si cele pentru care se va da in curand ordinul de incepere a lucrarilor, a declarat, joi, ministrul Transporturilor, Lucian Bode, la conferinta…