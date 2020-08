Bode: Am convingerea că CFR Călători va lua cele mai dure măsuri…

Seful de tren care a fost surprins spunandu-le calatorilor ca nu este nicio pandemie va fi chemat marti la Comisia de disciplina si am convingerea ca CFR Calatori va lua cele mai dure masuri cu privire la acesta, a declarat, luni seara, ministrul Transporturilor, Lucian Bode.



Potrivit acestuia, este vorba despre un sef de tren pe ruta Bucuresti - Constanta.



"Este regretabil ca un astfel de individ poate transmite in spatiul public un astfel de mesaj. El nu s-a adresat celor 7, 8 , 10 calatori care erau in vagonul respectiv. Prin publicarea acelor imagini el, practic, si-a…