“Guvernul a adoptat azi, in prima lectura, un proiect de lege si, in conditiile in care Parlamentul nu ia in discutie amendamentele pe care le-am propus la Legea 55/2020, Guvernul a adoptat un proiect in prima lectura un proiect privind combaterea pandemiei de COVID-19. Asteptam punctul de vedere al avizatorilor si cel mai probabil vom aproba saptamana viitoare acest proiect de lege, il vom trimite in procedura de urgenta in Parlament si imi exprim speranta ca intr-un timp foarte scurt va fi adoptat de Parlament. Legea 55 prevede sanctiunea principala a amenzii, in cazul in care operatorii economici…