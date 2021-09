Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, afirma ca pana in prezent au fost deschise aproximativ 200 de dosare penale legate de adeverinte sau certificate de vaccinare falsificate, in acestea fiind cercetate 400 de persoane, anunța news.ro. Lucian Bode a declarat, joi, in cadrul videoconferintei…

- La Spitalul de Boli Infecțioase Victor Babeș Timișoara au ajuns pacienți in stare grava, cu COVID-19, pretinzand ca sunt vaccinați, dar cu certificate false de imunizare.Vina le aparține medicilor de familie care accepta contra unor sume de bani sa emita adeverințe fictive de vaccinare, spun infecționiștii.…