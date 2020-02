Stiri pe aceeasi tema

- Lucian Bode, ministrul Transporturilor, a propus cateva solutii temporare pentru a reduce fluxul sufocant de masini de pe DN 1 din zona Valea Prahovei pana la momentul in care autostrada Comarnic-Brasov va fi finalizata. Una dintre acestea, spune demnitarul, ar fi folosirea unui drum forestier in Azuga.…

- Centrul Infotrafic al Politiei Romane informeaza ca se circula in conditii de aglomeratie pe sensul catre Capitala al DN 1 Brasov - Bucuresti. Conform unui comunicat transmis joi AGERPRES, pe Valea Prahovei se circula in coloana, de la limita cu judetul Brasov, pe raza statiunilor Predeal, Azuga, Busteni,…

- Pe Valea Prahovei, in Sinaia, Busteni si Azuga, hotelurile și pensiunile sunt pline, in vacanța de Craciun, iar in Breaza si Campina cu greu mai gasești un loc de cazare, gradul de ocupare depașind 90%, anunța Asociatia pentru Promovarea si Dezvoltarea Turismului (APDT) Prahova, scrie Mediafax.Potrivit…