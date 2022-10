Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de Interne, Lucian Bode, a solicitat, marti, printr-o scrisoare adresata conducerii Camerei Deputatilor, amanarea dezbaterii si votului pe motiunea simpla depusa impotriva sa de catre parlamentarii Forta Dreptei si USR. Liderii coaliției au luat act de solicitarea lui Bode și au amanat dezbaterea…

- Mjnistrul Lucian Bode a cerut marți, 11 octombrie, amanarea moțiunii simple depusa de USR și Forța Dreptei contra lui, programata pentru ora 11.30. Argumentul invocat este ca are „activitați cu oficialitați straine”, iar miercuri, 12 octombrie, merge la Consiliul Uniunii Europene Justiție și Afaceri…

- Ministrul de Interne, Lucian Bode, a solicitat conducerii Camerei Deputaților amanarea dezbaterilor asupra moțiunii simple inițiate de USR și Forța Dreptei. Bode a cerut amanarea pentru ca va fi plecat, in calitate oficiala, la Consiliul JAI și nu poate onora prezența in Parlament. Liderii coaliției…

- Control Schengen in Romania saptamana viitoare. Experții Comisiei Europene se vor afla, luni și marți, la frontierele țarii noastre, dar și la București. Guvernele statelor Uniunii Europene vor vota in luna decembrie daca Romania și Bulgaria vor fi primite in spațiul Schengen, dupa 11 ani de amanari.…

- Ministrul de Interne, Lucian Bode, a anuntat ca a fost sesizat Parchetul de pe langa Judecatoria Resita, pentru purtare abuziva, in cazul adjunctului IPJ Caras-Severin care ar fi amenintat mai multi politisti pentru ca au amendat transportatorii pentru ca au incalcat legislatia. “In urma verificarilor…

- Legea va fi modificata in urma unei propuneri legislative depuse la Parlament, iar mașinile parcate neregulamentar vor fi ridicate nu numai de pe partea carosabila, ci si de pe trotuare. Comisia juridica a Camerei Deputatilor a dat, saptamana acesta, raport favorabil unei propuneri legislative depuse…

- Aproape 4.000 de școli din Romania funcționeaza in acest moment fara autorizație de securitate la incendiu, a anunțat ministrul de Interne, Lucian Bode, in ședința organizata, marți dimineața, inaintea inceperii anului școlar. „Pana in acest moment au fost evaluate 17.872 unitați de invațamant. Ne confruntam…

- Ministrul de Interne, Lucian Bode, a declarat, joi, ca a „citit de mai multe ori articolul 215 din PNRR” privind incadrarea pensiilor militare ca pensii speciale și „nicaieri” nu a ințeles ca este vorba despre pensiile militare. „Ieri, in cadrul ședinței de Guvern, ministrul Muncii a prezentat o nota…