Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul interimar al Transporturilor, Lucian Bode, a anuntat marti ca transportatorii romani si straini care opereaza servicii aeriene regulate pe relatia Italia au anulat pentru perioada 9-23 martie 151 de zboruri dus-intors."Transportatorii aerieni romani si straini care opereaza servicii…

- Ministrul interimar al Transporturilor, Lucian Bode, a anuntat marti ca transportatorii romani si straini care opereaza servicii aeriene regulate pe relatia Italia au anulat pentru perioada 9-23 martie 151 de zboruri dus-intors. "Transportatorii aerieni romani si straini care opereaza servicii aeriene…

- Din 64 de metrouri disponibile in Bucuresti, 63 se afla in circulatie Foto: metrorex.ro. Ministrul interimar al Transporturilor, Lucian Bode, a declarat luni ca din cele 64 de metrouri disponibile în Bucuresti 63 se afla în circulatie. "Noi, imediat ce a aparut o intensificare…

- Cap Limpede, stiri adevarate: Ministrul interimar de Interne, Marcel Vela, ministrul interimar al Sanatatii, Victor Costache, si ministrul Transporturilor, Lucian Bode, au anuntat suspendarea zborurilor din si spre Italia. Oficialii au anuntat oprirea zborurilor din si catre Italia, pe toate aeroporturile…

- Ministrul interimar al Transporturilor, Lucian Bode, a explicat in ce conditii pot fi recuperati banii platiti pe biletele de avion, in conditiile in care zborurile spre si din Italia au fost suspendate pentru urmatoarele doua saptamani, scrie Digi24.

- Ministrul interimar al Transporturilor, Lucian Bode, a anuntat ca o decizie privind eventuala restrictionare a transportului terestru spre si dinspre Italia ar putea fi luata in cursul zilei de luni. "Noi astazi am luat o decizie foarte clara in legatura cu situatia pasagerilor sositi…

- Romania a anulat toate zborurile din și catre Italia. Ministrul interimar de Interne, Marcel Vela, ministrul interimar al Sanatații, Victor Costache, și ministrul Transporturilor, Lucian Bode, au susținut o confernița de presa in care au prezentat decizia dura luata de autoritați.

- Termoscannerul are rolul de a depista pasagerii cu febra, in contextul coronavirusului. Controlul cu termoscannerele ii vizeaza in special pe calatorii care vin din țarile cu un numar crescut de infecții cu noul coronavirus, cum sunt China și Italia.Termoscannerul scaneaza doar termperatura pasagerilor,…