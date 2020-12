Cea mai mare parte din Lotul 1 al Autostrazii Sebes - Turda, respectiv 14,8 din cei 17 kilometri, va fi deschisa traficului in dupa-amiaza zilei de joi, incepand cu ora 16,30, in prezenta ministrului Transporturilor, Lucian Bode, care a aratat ca au trecut sase ani de la demararea lucrarilor si s-a acumulat o intarziere de patru ani fata de planificarea initiala. "Parcursul acestui proiect a fost unul din care avem multe de invatat in ceea ce priveste implementarea unui proiect de anvergura. Au existat multe blocaje si probleme nesolutionate la timp, care au impins cu mult termenul de finalizare.…