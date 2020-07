Bocureștenii vor beneficia de încă 500 de trotinete electrice noi în această vară Vara aceasta sunt 500 de trotinete electrice in plus, iar in Capitala numarul total ajunge la 2.500. Sunt detinute de 6 companii, dintre care 4 sunt romanesti. In Bucuresti, sunt peste 2.500 de trotinete electrice de inchiriat, dintre care Lime si Bolt detin trei sferturi. Alte 4 companii sunt romanesti : Flow, Wolf-e, Melc, Splash. Trotineta electrica este un trend care a prins bine. La noi, piata de ridesharing a vehiculelor electrice, trotinete si biciclete, are o valoare intre 17 si 20 milioane euro. TARIFE TROTINETE ELECTRICE BUCURESTI SPLASH – 3 lei tarif deblocare… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

