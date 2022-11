Clujul a demolat 2000 de garaje in 2022 și a creat 2297 noi locuri de parcare in cartiere.Primaria a continuat in acest an acțiunile de demolare a garajelor din cartierele clujene. In locul lor au fost amenajate noi locuri de parcare și zone verzi, in cartierele Gheorgheni, Grigorescu, Maraști, Manaștur…