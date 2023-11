”Exista o singura solutie sanatoasa, pe care am invatat-o de cand sunt in politica – o solutie sa ai salarii si pensii decente, bazate pe o crestere economica bazata pe investitii. O tara care isi fundamenteaza cresterea economica majoritar pe consum are o victorie pe termen foarte scurt, are un foc de artificii”, a dedclarat, vineri, Emil Boc, intr-un interviu acordat jurnalistilor de la Ziua de Cluj. Primarul municipiului Cluj-Napoca crede ca ”Romania trebuie, in mod imperativ, sa-si regandeasca strategia pe termen mediu si lung pentru a-si fundamenta cresterea economica pe investitii durabile,…