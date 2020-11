Stiri pe aceeasi tema

- Igor Dodon considera ca declaratia sefului spionajului extern al Federatiei Ruse, Serghei Nariskin, precum ca SUA vor sa organizeze „o revolutie colorata” la Chisinau daca Igor Dodon mai obtine un mandat, este un raspuns al Moscovei la unele intentii presupuse ale Wahington-ului de a destabiliza situatia…

- Edilul Emil Boc a lansat ropunerea ca Dan Petrescu sa devina cetațean de onoare al municipiului Cluj-Napoca, datorita efectului pe care realizarile sale și a echipei CFR Cluj le-au avut asupra orasului. „Omul acesta are…

- Surprize mari in lupta pentru scaunul de primar in multe orașe din țara. Daca la Cluj-Napoca și Iași, aceiași primari au fost realeși, Timișoara are un nou edil dupa 8 ani, iar Brașovul dupa 16. La Constanța, lupta este extrem de stransa, iar la Campulung Muscel a caștigat fosta noastra colega, Elena…

- In sedinta Consiliului Local de joi, 10 septembrie 2020, consilierii vor aproba un proiect de hotarare ce vizeaza demolarea unei centrale termice si realizarea unui parc de cartier, pe strada Primavarii din Manastur.

- Marian Vanghelie, candidatul PSDI la funcția de primar al Sectorului 5, considera ca are o mare datorie fața de administrația pe care a pastorit-o vreme de 15 ani: redarea celor 110 hectare luate de catre premierul Ludovic Orban de la Consiliul Local al Sectorului 5 și date in administrare Ministerului…

- Parkingul Mogoșoaia 9 din cartierul clujean Manaștur are 294 locuri de parcare, 2 destinate persoanelor cu dizabilitați, 9 mașinilor electrice (5 cu echipament și 4 fara echipament), 23 motocicletelor/mopedelor și inca 46 locuri pentru biciclete.„Pornind de la solicitarile oamenilor, noul…

- Primaria municipiului Cluj-Napoca anunța ca primul parking semi-ingropat din Romania care dispune de terasa verde, teren de sport și spațiu de joaca a fost finalizat in cartierul Manaștur.Parkingul Mogoșoaia 9 are 294 locuri de parcare, 2 destinate persoanelor cu dizabilitați, 9 mașinilor electrice…

- Compania Transavia, liderul pietei de carne de pasare din Romania, contesta construirea unui cartier rezidential la mai putin de 1.000 de metri de ferma pe care o detine la Cristian, in judetul Sibiu.