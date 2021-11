Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Emil Boc susține ca rata de vaccinare crește in Cluj-Napoca. ”Rata de vaccinare a ajuns la 56%, probabil cea mai mare din Romania. Felicitari, dragi clujeni! O rata mai mare de vaccinare inseamna mai puține persoane la terapie intensiva, mai puține decese și o reducere a presiunii pe sistemul…

- Ministrul Sanatatii, Cseke Attila, a declarat, vineri, ca se inregistreaza o crestere a numarului de persoane care s-au vaccinat cu prima doza de ser anti-COVID, precizand ca e o crestere importanta, dar care trebuie valorificata si intarita si in perioada urmatoare. „Avem in ultimele zile…

- Primarul Emil Boc a spus ca UNTOLD și alte festivaluri clujene nu au contribuit la explozia cazurilor COVID-19.”Faptul ca mai sunt cel puțin 15 orașe din Romania cu o rata mai mare decat Clujul, spune foarte clar faptul ca e un context de factori internaționali și naționali. O data cu venirea toamnei,…

- Peste 38.000 de noi locuri de munca au fost create pe piata muncii în luna septembrie a acestui an, numarul fiind în crestere cu 26% fata de aceeasi luna a anului trecut, potrivit datelor eJobs România, cea mai mare platforma de recrutare din tara.…

- Exista deja dovezi ca angajati ai unei institutii publice ar fi accesat, fara drept, o aplicatie informatica si ar fi modificat datele acesteia, prin suprascrierea documentelor de identificare ale unor persoane vaccinate impotriva COVID-19. Cel putin 96 de adeverinte false au fost eliberate.

- Valeriu Gheorghița, președintele campaniei de vaccinare, a anunțat, marți, ca in București s-a inregistrat o rata de acoperire vaccinala de peste 50% din populatia rezidenta eligibila, de peste 12 ani. Pe locul doi se afla județul Cluj, iar pe ultimele in clasament sunt județele Giurgiu și Suceava.…

- Primarul Emil Boc a fost intrebat daca va inchide Clujul in cazul in care se va ajunge in scenariu roșu COVID. ”Vom vedea. Orizontul previzibil este sa nu ajungem la scenariul roșu”, a spus Emil Boc.”Ce este la Cluj nu este nimic diferit fața de trendurile europene. Daca ne gandim ca la Cluj se testeaza…

- În prezent în România s-au vaccinat 5,28 milioane de români, dintre aceștia 5,17 milioane având schema completa de vaccinare. „În ceea ce privește acoperirea vaccinala la nivel național, acoperirea din populația rezident…