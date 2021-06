Stiri pe aceeasi tema

- Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, a afirmat, vineri, la Zalau, ca organizarea Untold in acest an ”reprezinta victoria asupra pandemiei, victoria simbolica a noii normalitati asupra pandemiei”. Primarul a rpecizat ca evenimentul va fi un succes, insa a mentionat ca drumul sigur spre festival,…

- Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, a declarat vineri, la Zalau, ca organizarea festivalului Untold este “victoria simbolica a noii normalitati asupra pandemiei”, dar ca “drumul spre festival trece prin vaccinare”. “Din punctul meu de vedere, daca e sa vorbesc de Untold, el reprezinta, pana…

- Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, a afirmat ca, dupa 10 – 11 ani, Transilvania primeste din nou proiecte de infrastructura, prin implicarea premierului Florin Citu, ceea ce nu s-a intamplat cu PSD. „Din pacate, PSD ne-a ignorat, nici macar un podet de la Nadasel nu au putut sa faca”, a afirmat…

- ”Ma bucur ca, dupa 10 – 11 ani, din nou, prin premierul Citu (…) Translvania conteaza din nou pe harta infrastructurii din Romania. Timp de 10 ani, din pacate, PSD ne-a ignorat nici macar un podet de la Nadasel nu au putut sa faca, pentru a face cativa kilometri de autostrada”, a declarant, vineri,…

- Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, a declarat ca, in opinia sa, Florin Citu este "omul care poate duce partidul la nivelul urmator", argumentand ca acesta "inspira, are proiecte, a demonstrat in actul de guvernare". "Din punctul meu de vedere, nu cred ca mai este un secret pentru…

- Seful CJ Cluj, Alin Tise, si primarul din Cluj-Napoca, Emil Boc, nu au mers sa se vada cu presedintele PNL, Ludovic Orban, venit sa-si promoveze candidatura pentru un nou mandat la carma partidului, in orasele din Ardeal. Tise a anuntat faptul ca nu are de ce sa se afiseze alaturi de Orban, fiind contestatar…

- Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, a declarat ca premierul Florin Cițu a fost de acord cu organizarea unui spectacol de test la Cluj-Napoca, pe modelul Barcelona. Emil Boc a anunțat ca evenimentul va avea loc in luna mai. ”Premierul a acceptat un spectacol de opera experimental. Evenimentul…

- Primarul din Oradea, Ilie Bolojan, i-a propus premierului Florin Cițu ca localitațile cu grad mare de vaccinare, de peste 50-60%, sa se redeschida mai repede, aceasta fiind o modalitate de a accelera campania de vaccinare. Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, a spus, dupa intalnirea…