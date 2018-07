Emil Boc, Gheorghe Flutur, Anca Boagiu, Roberta Anastase, Alexandru Peres se numara printre fostii democrat-liberali care participa, miercuri, in Capitala, la intalnirea cu fostul copresedinte al PNL Vasile Blaga. Inainte de intalnire, Gheorghe Flutur nu a dorit sa precizeze care este tema intalnirii. "Este si domnul presedinte Orban aici. Eu am vorbit la telefon si socotesc ca trebuie sa fie si el. (...) O sa vedem", a spus Flutur. In schimb, senatorul liberal Alexandru Peres a afirmat ca in PNL exista probleme de comunicare intre fostii democrat-liberali si fostii liberali. "Si in PSD sunt probleme,…