- Primarul Emil Boc a spus joi, 22 aprilie, ca parcurile sunt noua prioritate a Clujului și ca unele vor fi date in folosința in 2021. Edilul spunea ca atat timp cat este el primar nu se vor ridica blocuri pe spații verzi. Se pare, insa, ca dezvoltatorii imobiliari ii fac concurența. Sesizarile facute…

- Primarul Emil Boc a spus ca nu este de acord ca CFR Cluj sa primeasca bani publici, pentru ca are investitori privați. Este de acord ca banii sa mearga la U Cluj.Edilul a spus ca nu a intervenit și nici nu va interveni in decizile cluburilor clujene, pentru ca nu se pricepe la fotbal. ”La CFR Cluj…

- Primarul Emil Boc a spus ca in Gheorgheni nu vor aparea blocuri pe spațiul verde de pe strada Unirii. Edilul spune ca atata timp cat este primar nu vor aparea blocuri pe spațiu verde. ”Am expropriat proprietați private pentru a face parcuri, in Zorilor sau la Expo Transilvania. Aici, unde avem spații…

- Primarul Emil Boc a anunțat ca Primaria Cluj-Napoca este gata sa lanseze licitația pentru primele autobuze autonome din România. Potrivit edilului, anul acesta ar putea intra în circulație în Cluj-Napoca primele autobuze…

- Primarul Emil Boc și-a exprimat nemulțumirea ca, dupa ce Primaria Cluj-Napoca anunța un proiect, cineva apare și depune o petiție prin care solicita exact același lucru. Edilul a fost vehement pe acest subiect, dar apoi a declarat ca nu il deranjeaza acest lucru.”Oamenii din Borhanci cer: parcuri,…

- Primarul Cluj-Napoca, Emil Boc, a susținut ca, din pacate, zona în care se dorește construirea a 800 de apartamente nu este în domeniul sau. Edilul spune ca masura de bun simț pe care ar trebui sa o faca autoritațile este gradarea…

- Primarul Emil Boc a spus ca urbaniștii din Primaria Cluj-Napoca au discutat cu arhitecții care au proiectat Hotelul de pe strada Avram Iancu.”Personal eu nu am discutat cu ei, dar experții din Primarie au discutat și au primit asigurari ca fațada va fi una care sa puna in valoare cladirea și ca vor…

- Primarul Emil Boc a anunțat ca vinerea se va circula gratuit cu mijloacele de transport in comun din Cluj-Napoca.”Eu am venit pe jos la primarie astazi, susțin mersul pe jos. Și pot sa spun ca in cadrul acestui proiect de Vinerea Verde, incepand din aprilie Primaria Cluj-Napoca va implementa o zi gratuita…