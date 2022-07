Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Emil Boc nu scapa nicio o ocazie sa ii raspunda fostului ministru al Transporturilor, Catalin Drula, care l-a atacat la inceputul acestei saptamani. Boc spune ca USR este o catastrofa pentru Cluj, iar Drula a venit la Cluj la carciuma, undes-a facut de rușine.

- Un nou „meci” Boc-Drula pe tema metroului și centurii metropolitane. Primarul Clujului spune ca fostul ministru al Transporturilor, Catalin Drula, a scos „cu ranga” centura metropolitana din PNRR și ca trebuie sa „raspunda” politic. Boc spune ca ideea de USR nici nu exista cand el a facut Autostrada…

- Primarul Emil Boc a dat vina pe USR pentru faptul ca Centura Metropolitana a Clujului nu are finanțare și nu a fost inclusa in PNRR.Boc spune ca fostul ministru al Transporturilor, Catalin Drula, a scos Centura Metropolitana din PNRR, in 2021. ”Sunt foarte suparat pe Drula - USR pentru ca a scos…

- Liderul interimar al USR, Catalin Drula, fost ministru al Transporturilor, anunta un blocaj total pe cel mai greu tronson din Autostrada A3 Transilvania, un sector de 40km intre Zalau si limita judetelor Salaj/Bihor, ce include si tunelul Meses de aproape 3km ce traverseaza Carpatii Occidentali in apropiere…

