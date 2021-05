Stiri pe aceeasi tema

- Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, a declarat ca, in opinia sa, Florin Citu este "omul care poate duce partidul la nivelul urmator", argumentand ca acesta "inspira, are proiecte, a demonstrat in actul ...

- Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, a declarat ca, în opinia sa, Florin Cîtu este "omul care poate duce partidul la nivelul urmator", argumentând ca acesta "inspira, are proiecte, a demonstrat în actul de guvernare". În opinia sa, premierul…

- Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, da de ințeles ca nu o sa candideze la șefia PNL și iși anunța susținerea pentru premierul Florin Cițu. Numele lui Boc a fost vehiculat in batalia din PNL ca un posibil contracandidat pentru Ludovic Orban, singurul care și-a anunțat pana acum candidatura.…

- Primarul minicipiului Cluj-Napoca, Emil Boc este de parere ca orgoliile sunt cele care blocheaza România dintr-o buna Guvernare. Emil Boc spune ca orgoliile miniștrilor sunt mult mai nocive decât incompetența lor. „Știți…

- Primarii i-au propus premierului Florin Cițu eliminarea tuturor restricțiilor in localitațile cu grad mare de vaccinare, de peste 50-60%. Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, a anunțat, luni, dupa intalnirea primarilor cu premierul Florin Cițu, ca una dintre propunerile avansate pentru accelerarea…

- Primarul din Oradea, Ilie Bolojan, i-a propus premierului Florin Cițu ca localitațile cu grad mare de vaccinare, de peste 50-60%, sa se redeschida mai repede, aceasta fiind o modalitate de a accelera campania de vaccinare. Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, a spus, dupa intalnirea…

- Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, face apel la ”festivalieri” sa se vaccineze impotriva coronavirusului pentru ca in vara acestui an sa poata fi organizate marile evenimente muzicale care nu au avut loc in 2020 din cauza pandemiei. Boc a transmis acest mesaj in contextul in care vineri,…

- Emil Boc, primarul municipiului Cluj-Napoca, a declarat ca iși dorește „din tot sufletul ca aceasta coaliție sa mearga mai departe”, explicand ca adevaratele probleme cu care romanii se confrunta nu sunt reprezentate de discuții și jocuri politice, ci situația paturilor din ATI, accelerarea campaniei…