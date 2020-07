Stiri pe aceeasi tema

- Plutonierul adjutant Marius Enescu, din Pitești, este unul dintre membrii echipei medicale care a plecat in Alabama, SUA, pentru a oferi sprijin autoritaților in contextul pandemiei COVID-19. El a fost in mai multe misiuni internaționale și este ranit in Afganistan, potrivit Mediafax.

- Dupa relaxarea masurilor restrictive, cei mai multi moldoveni, in loc sa invete macar ceva din lectiile de acum cateva luni, cand o buna parte a Europei se sufoca din cauza numarului mare de infectati si de morti, au ales sa se autoizoleze intr-o bula a indiferentei totale.

- Klaus Iohannis acuza PSD de iresponsabilitate pentru ca ar intentiona sa demita Guvernul Orban in plina pandemie. Reactia presedintelui vine la o zi dupa ce Marcel Ciolacu a afirmat ca social-democratii iau in calcul introducerea unei motiuni de cenzura impotriva Guvernului Orban, insa in niciun…

- E usor sa spui acum ca poate nu ar fi trebuit blocata economia, dar nici unul dintre noi nu putea preconiza câți bolnavi sau câte decese am fi avut daca nu o blocam. Acum suntem într-o situație relativ ok, spune într-o discuție #deladistanța purtata luni cu HotNews.ro Liviu Sima,…

- Un nou studiu realizat in 20 de tari europene arata ca nivelul scazut de Vitamina D poate avea legatura cu numarul mare de cazuri de COVID-19, dar si cu ratele mai mari de mortalitate. Cercetarea, condusa de dr. Lee Smith de la Universitatea Anglia Ruskin (ARU), de urologul roman Petre Cristian Ilie…

- Meciul roman Lucica Ditiu, expert in sanatate publica și directorul executiv al Stop TB Partnership din mai 2011, avertizeaza ca eforturile de stopare a tuberculozei, boala care ucide 1,5 milioane de oameni anual, au fost anulate de criza COVID, iar prețul platit va fi uriaș, relateaza The Guardian.…

- Traim vremuri in care stralucirea stelelor europene a fost acoperita, la propriu, de norii grei ai pandemiei Covid-19. Fiecare stat a ales propria strategie in lupta cu pandemia, chiar daca virusul a curtat toate țarile, fara a ține seama de granițe, de cultura, de religie, de rasa ori de poziția de…

- Primarul Clujului a declarat ca se așteapta la o scadere a veniturilor la bugetul municipiului, în luna aprilie, chiar de trei ori mai mare decât în luna precedenta, din cauza starii de urgența. Astfel, daca în martie, Clujul a fost pagubit de 7 milioane de lei, luna…