Stiri pe aceeasi tema

- „Am regasit in actualul premier Florin Citu premierul capabil sa duca Partidul National Liberal si Romania la nivelul urmator. Aceste alegeri nu sunt impotriva cuiva. Presedintele Orban are merite deosebite in ceea ce este PNL astazi si va rog sa-l aplaudam. Este adevarat ca, impreuna cu ministrul Finantelor,…

- Primarul liberal al municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, si-a reafirmat, duminica, sprijinul pentru premierul Florin Citu la presedintia PNL, aratand ca alegerile din partid "nu sunt impotriva cuiva", arata Agerpres. "Am regasit in actualul premier Florin Citu premierul capabil sa duca Partidul…

- Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, a declarat vineri, la Baia Mare, ca il sustine pe Florin Citu la presedintia PNL din motive personale, care tin de familia sa, de fetele sale. "Pot sa va spun ca am un motiv particular si egoist. N-o sa va ganditi la care, si o sa spuneti metroul,…

- Primarul municipiului Cluj-Napoca, liberalul Emil Boc, a recunoscut ca are un motiv egoist pentru care il susține pe premierul Florin Cițu la șefia Partidului Național Liberal și anume faptul ca vrea ca fetele sale sa ramana sa traiasca in Romania. „Pot sa va spun ca am un motiv particular si egoist.…

- Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, a declarat ca, în opinia sa, Florin Cîtu este "omul care poate duce partidul la nivelul urmator", argumentând ca acesta "inspira, are proiecte, a demonstrat în actul de guvernare". În opinia sa, premierul…

- Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, a declarat ca, in opinia sa, Florin Citu este "omul care poate duce partidul la nivelul urmator", argumentand ca acesta "inspira, are proiecte, a demonstrat in actul de guvernare". "Din punctul meu de vedere, nu cred ca mai este un secret pentru nimeni ma…

- Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, a declarat ca premierul Florin Cițu a fost de acord cu organizarea unui spectacol de test la Cluj-Napoca, pe modelul Barcelona. Emil Boc a anunțat ca evenimentul va avea loc in luna mai. ”Premierul a acceptat un spectacol de opera experimental. Evenimentul…

- Președintele Asociației Municipiilor din Romania, Emil Boc, a anunțat, dupa o intrevedere cu premierul Florin Cițu, ca a primit promisiunea acestuia sa ajute primarii din țara pentru a accelera campania de vaccinare impotriva Covid-19. „Sunt doua mesaje ale premierului. Primul: Aveti sprijinul Guvernului…