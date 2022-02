Stiri pe aceeasi tema

- Fanii fostei asistente de la emisiunea ‘Neatza cu Razvan și Dani’ au luat la cunoștința recent ca toata familia vedetei trece prin momente mai puțin bune. Mai exact, celebra dansatoare, soțul și copiii au fost testați pozitiv cu coronavirus. Blondina a venit acum cu ultimele detalii despre starea de…

- Marisa Paloma traverseaza o perioada destul de greu incercata in aceste momente. In urma cu cateva zile, fiica de doar doua luni a vedetei a fost confirmata pozitiv cu noul coronavirus, iar astazi a fost declarat pozitiv și partenerul ei de viața. Cum se simt cei doi in aceste momente!

- Cazurile cresc pe zice trece, iar situația de la noi din țara este una destul de grava. Familia lui Lili Sandu a fost infectata cu noul coronavirus, iar vedeta a facut anunțul pe pagina sa personala de socializare. Iata care este starea de sanatate a celor trei!

- In urma cu cateva zile, Giulia Anghelescu și familia ei au fost infectați cu virusul nimicitor Covid-19. Cei doi trebuiau sa plece in Austria, insa din cauza situației și-au anulat vacanța. Vedeta a marturisit pe rețelele de socializare ca starea lor de sanatate este una buna și nu s-au ingrijorat in…

- Echipa germana de fotbal VfB Stuttgart a anuntat luni al cincilea caz de infectare cu coronavirus la un jucator de-al sau, scrie DPA. Clubul a mentionat ca este vorba despre atacantul Wahid Faghir, care s-a alaturat astfel coechipierilor sai Silas Katompa Mvumpa, Naouirou Ahamada, Konstantinos…

- Giulia Anghelescu impreuna cu soțul ei, Vlad Huidu, și cei doi copii ai lor au fost infectați cu virusul SARS-CoV-2. Cei patru trebuiau sa plece in Austria, la schi, insa din cauza virusului plecarea a fost anulata.

- Se crede ca barbatul a fost platit pentru a se vaccina in numele altor persoane, a relatat sambata site-ul de stiri Stuff.Ministerul Sanatatii este preocupat de acest caz, a dat asigurari managerul programului national de vaccinare si imunizare anti-COVID-19, Astrid Koornneef. "Suntem foarte ingrijorati…

- La nivelul județului Suceava, in intervalul 10-11 noiembrie au fost internate 23 persoane suspecte de infecție cu Covid-19, in același interval de timp fiind externate 39 persoane. Totalul persoanelor internate și diagnosticate cu Covid-19 la nivelul județului Suceava este de 382, iar numarul ...