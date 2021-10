Stiri pe aceeasi tema

- Metrorex in colaborare cu Asociatia Happy Minds, prin proiectul depreHUB, lanseaza incepand de miercuri, campania "Calatoria continua. Alege viata!", destinata prevenirii tentativelor de sinucidere, potrivit news.ro. ”Metrorex in colaborare cu Asociatia Happy Minds, prin proiectul depreHUB,…

- Kali Uchis, artista premiata cu un trofeu Grammy, dezvaluie o noua versiune a piesei sale „fue mejor”, cu SZA, alaturi de un videoclip in regia lui Daniel Sannwald. „Acesta este R&B-ul latin, aceasta este SZA care canta in limba spaniola pentru prima data, acesta este momentul”, a declarat Kali. Versiunea…

- Dupa feedbackul pozitiv in urma lansarii piesei ,,Don’t be afraid” in colaborare cu Tony Lupu, Denize revine cu un sound nou pentru piesa sa de debut. ,,De mult timp imi doream un remix al unei piese de-ale mele și m-am bucurat mult cand Tornado a fost de acord sa colaboram, este un artist talentat…

- Experții in marketing au acum opțiunea sa iși adapteze imaginile pentru social media in spațiul lor de lucru virtual Pentru a raspunde nevoilor tot mai diverse pentru echipele de marketing care utilizeaza platforma Planable pentru colaborare, compania a lansat noi funcționalitați speciale de editare…

- Rico888 lanseaza a doua piesa in limba italiana – „20 Minuti”, alaturi de Yeno. Single-ul va fi inclus pe urmatorul EP al artistului. Versurile au fost scrie de catre Rico888, iar producția finala a fost semnata de REALM. Cunoscutul artist italian Rico888, s-a facut remarcat datorita stilului sau unic…

- Artistul e focusat pe cariera muzicala! Dupa premiera “Raul ce iți face bine”, o colaborare speciala intre Boby și Liviu Guța, Liviu anunța inca o lansare speciala, de aceasta data pentru melodia “Bruneto” la care a filmat și un videoclip cool. Este o perioada foarte productiva pentru artist, in care…

- Carla’s Dreams, INNA, Irina Rimes și The Motans, patru dintre cei mai apreciați si indragiți artiști romani lanseaza single-ul „AICI”, o colaborare care-i va surprinde placut pe fanii acestora. Piesa, care are un mesaj pe cat de sensibil, pe atat de profund, vorbește despre importanța familiei și a…

- Dupa numeroase colaborari cu nume precum LIZOT, Drenchill sau Cosmo & Skoro, Holy Molly lanseaza piesa „C’est la vie” alaturi de Shanguy, unul dintre cele mai apreciate duo-uri ale momentului in Polonia și Italia. Compusa inițial intr-un camp de creație de catre Holy Molly și unii dintre cei mai talentați…