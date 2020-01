Boboteaza a adunat ca in fiecare an, o mulțime de oameni, credincioși sau pur și simplu curioși, la slujba de sfințire a apelor de pe faleza Cazinoului. Faptul ca anul acesta sarbatoarea a picat intr-o zi lucratoare a facut ca numarul acestora sa fie mai mic, in jur de 10.000 de oameni. Chiar daca pe litoral exista o avertizare de Cod galben de vant, IPS Teodosie, ajutat de militarii Centrului 39 Scafandri, a ieșit pe mare și a aruncat cele trei cruci de lemn. Dupa slujbareligioasa din Catedrala Sf. Apostoli Petru și Pavel din Constanța, alaiulformat din soborul de preoți, carele trase de boi…