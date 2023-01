Boboteaza 2023. Programul slujbelor din 6 ianuarie, în România și în străinătate In ziua praznicului Botezului Domnului, membrii Sfantului Sinod al Bisericii Ortodoxe Romane vor sluji dupa urmatorul program transmis de eparhii:PROGRAMUL SLUJBELOR DE BOBOTEAZA IN ROMANIA, 6 ianuarie 2023Preafericitul Parinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane, va savarsi Sfintirea Mare a Apei (Agheasma Mare) pe esplanada Resedintei Patriarhale, impreuna cu Preasfințitul Parinte Varlaam Ploiesteanul, Episcop vicar patriarhal, si cu Preasfințitul Parinte Qais, Episcop de Erzurum.Preasfințitul Parinte Varlaam Ploiesteanul, Episcop vicar patriarhal, va sluji Catedrala Patriarhala.Program… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

