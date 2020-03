Bobonete, despre isteria creată de coronavirus: "China a fost targetul! Pune-te în loc în locul lui Trump, e gândită treaba" Actorul este de parere ca s-a creat o isterie mult prea mare si totul a fost premeditat, tinta fiind chinezii. Bobonete crede ca acest virus, care a facut mai multe victime, nu este atat de grav si nu ne poate ucide foarte usor. "China a fost targetul! Uita-te la cresterile lor economice si pune-te in locul lui Trump. Eu nu cred in conspiratii, dar e clar o treaba gandita cu target referitoare la chinezi. Este o isterie mult prea ampla. La fel de repede cum se va extinde, la fel de repede se va si stinge", a declarat Bobonete. Numarul romanilor izolati din cauza noului coronavirus… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

