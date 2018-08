„Bobocii“ străini aduc 3 milioane de euro la UMF. Banii vin din nordul Africii, Franţa sau Germania Universitatea de Medicina si Farmacie „Grigore T. Popa" din Iasi va afisa luni rezultatele finale ale admiterii studentilor straini pe cont propriu valutar, urmand a trimite pana pe 10 august listele la minister pentru a le fi oferit acestora acceptul de a urma studiile universitare in Romania. Admiterea pe cont propriu valutar este una dintre principalele surse de venit propriu ale UMF Iasi, care a adus de-a lungul anilor zeci de milioane de euro in con (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Universitatea de Medicina si Farmacie „Grigore T. Popa" din Iasi (UMF) va organiza o sesiune de admitere si in toamna, dupa ce in urma admiterii din vara au ramas 21 de locuri libere la Farmacie, la buget, si inca 7 bugetate la aceeasi facultate destinate studentilor din mediul rural, care au absolvit…

- FELICITARI! Absolventii vasluieni cu note mari la Bacalaureatul de anul acesta continua sa inregistreze succese, clasandu-se, in urma admiterii, printre primii pe lista la facultatile si specializarile pe care le-au ales. De exemplu, la Universitatea de Medicina si Farmacie “Grigore T. Popa” din Iasi…

- Universitatea de Medicina si Farmacie „Grigore T. Popa" a publicat ultimele informatii cu privire la admiterea care urmeaza in perioada 16 - 21 iulie. Candidatii care doresc sa urmeze cursuri la cele patru facultati ale UMF isi pot depune dosarele pentru opt specializari: medicina, medicina dentara,…

- Universitatea de Medicina si Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași a anunțat ca a scos la concurs 722 de locuri bugetate pentru absolvenții de liceu care vor sa susțina examenul de admitere la aceasta instituție de invațamant superior.

- În curând va fi dat startul admiterii în instituțiile de învațamânt superior. Universitatea de Medicina și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iasi anunța 17 locuri disponibile, dintre care 12 sunt cu bursa și 5 fara bursa la 4 facultați pentru românii…

- Competitia a avut doua sectiuni sportive - fotbal si volei mixt, iar la editia din acest an au fost prezenti 160 de tineri din noua universitati si licee din zona Moldovei. Au participat cei de la USAMV Iasi, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza", care au castigat si la fotbal, unde USAMV a iesit pe locul…

- Universitatea de Medicina si Farmacie ‘Gr T. Popa’ din Iasi are cei mai multi studenti straini care au ales sa studieze in cele 48 de institutii de invatamant superior de stat din Romania. Purtatorul de cuvant al UMF ‘Gr.T.Popa’ din Iasi, Ivona Burduja, a declarat ca in cadrul institutiei de invatamant…

- Trei chirurgi plasticieni americani viziteaza Institutul Regional de Oncologie din Iasi in baza unei colaborari dintre Universitatea de Medicina si Farmacie „Grigore T. Popa” din Iasi si mai multe universitati din SUA. Conform acesteia, la Iasi se pun bazele unui centru craniofacial destinat ingrijirii…