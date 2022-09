Bobby Paunescu, regizor și președinte ARMIS, l-a acuzat pe președintele Autoritații Electorale Permanente, Constantin-Florin Mitulețu-Buica, ca a semnat un protocol de colaborare cu Rusia in urma cu trei ani. „Practic, n-am ințeles cine sa ia de la cine metodele de alegeri”. „Șeful Autoritații Electorale Permanente a semnat un act cu ambasadorul Rusiei, care este și acum in funcție, asta se intampla acum trei ani, și in acest act exista o colaborare la alegeri intre Rusia și noi. Practic, n-am ințeles cine sa ia de la cine metodele de alegeri. Am ințeles ca la noi nu funcționeaza, dar poate a…