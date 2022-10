Bobby Păunescu avertizează: În România este sărăcie în permanență. Ne-am distrus economia complet „Saracia și-a aratat semnele din punct de vedere al indicatorilor economici. Au fost crize peste crize. In Romania este saracie in permanența și din ce in ce mai rau. In 1989, toata Europa de Vest se confrunta cu o problema majora, cu problema stocurilor, erau in pragul falimentului, nu mai aveau piețe de desfacere. Și s-a intamplat aceasta deschidere a Europei de Est care a primit fonduri ca sa creasca nivelul de trai, care automat ajuta cetațenii țarii respective, dar le da și posibilitatea sa cumpere produse care erau numai in Europa de Est.Ne-am distrus economia complet. Noi am ascultat, am… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

- „In 33 de ani, Romania nu a reușit sa ajunga la standardele europene, din punct de vedere al nivelului de trai, ceea ce e foarte dubios, avand in vedere ca suntem o țara bogata. E foarte important venitul oamenilor și nivelul de trai care este dezastruos, in permanența suntem codașii Europei. Daca președintele…

- „Economia privata, antreprenorii gasesc soluții și in situații de criza și noi suntem obișnuiți. Generații de criza tot avem de 100 de ani. Economia privata și diaspora țin economia țarii in picioare. Diaspora e principalul investitor constant, in sensul ca trimite bani acasa. Oamenii muncesc. (…) Sunt…

- "Situația este destul de complicata, pentru ca este implicata și Biserica și nu ar trebui, aici este vorba despre niște persoane. (...) Eu cred ca daca s-a intamplat cu minori este grav și este penal, iar cei implicați ar trebui anchetați și bagați in pușcarie. Daca e vorba de viol, aceeași situație.…

- „Economia privata, antreprenorii gasesc soluții și in situații de criza și noi suntem obișnuiți. Generații de criza tot avem de 100 de ani. Economia privata și diaspora țin economia țarii in picioare. Diaspora e principalul investitor constant, in sensul ca trimite bani acasa. Oamenii muncesc. (…) Sunt…

- „Țara noastra este la cel mai mare nivel de corupție de dupa 1990. Politicienii știu ca Romania este un stat eșuat. Ei vor sa scoata cat mai mulți bani. Domnul Schmidt, de la BMW, este un mare șantajist, așa a ajuns sa aiba contracte. Interpol are dovezi, nu o spun eu. Romania nu avea nevoie de 600…

- "Cred ca trebuie sa ințelegem din ce in ce mai mult și mai bine ca ne aflam intr-o situație de forța, care nu depinde de noi, dar care ne afecteaza. Razboiul lui Putin produce efecte multiple. Rusia așteapta iarna pentru a juca cea mai mare carte pe care o are, și anume Gazprom. Daca in aprilie aveam…

- Fostul președinte ceh, Vaclav Klaus, a declarat ca Occidentul, nu Rusia poarta responsabilitatea pentru creșterea galopanta a inflației și a prețurilor la energie in Cehia și in alte țari ale Europei, informeaza TASS cu referire la publicația Seznam Zpravy. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- „Adrian Caciu, Ministrul Finantelor, spune ca „90% dintre antreprenorii din Romania sunt antreprenori-babuini”. Asa gandeste Ministrul Finantelor despre mediul de afaceri din Romania. Omul acesta ar trebui zburat imediat din functie. Nu poti sa spui despre oamenii care tin in spate economia ca sunt…