Bobby Păunescu: „AUR a devenit al doilea partid, se consolidează. Pe oamenii mai vechi ar trebui să-i sperie această cifră - 20,6%” „Trebuie remarcat ca AUR..., USR e o asociație.. AUR a devenit al doilea partid care, la alegeri, in 2020, nu prea știa nimeni de el.Deci, 40% au auzit, 20% l-au votat. Un partid dupa PSD si vedem ca foarte multi primari incearca sa treaca la acest partid. Avem foarte mulți ințelepți, ca o sa se distruga partidul. Prezenta la vot a fost slaba pentru toata lumea. Rezultatul e egal pentru toti, nu au fost mai mulți sau mai puțini (la vot, in 2020 - n.red.). Cine a avut de suferit e partidul care nu avea bani de la stat, cum a fost AUR.Și demonstreaza ca pe oamenii mai vechi ar trebui sa-i sperie… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

