Stiri pe aceeasi tema

- Doua atacuri armate au zguduit Statele Unite ieri, de Ziua Independenței. Un barbat a tras cu arma de pe un acoperis in suburbia Highland Park a orasului Chicago, ucigand sase oameni si ranind cel putin 36, conform celui mai recent bilant. Nenorocirea s-a produs la un festival.

- Șase persoane au fost ucise și cel puțin 36 ranite intr-o suburbie a orașului Chicago, de un barbat care a inceput sa traga cu arma de pe o cladire. Atacul a avut loc la o parada de 4 Iulie, ziua Statelor Unite. Atacatorul s-a urcat pe o cladire, de unde a inceput sa traga asupra […] The post Atac armat…

- Politia americana a comunicat ca a retinut un suspect, dupa un atac armat la o parada de Ziua Independentei, intr-o suburbie din Chicago, soldat cu moartea a cel putin sase persoane. Potrivit ofiterilor, un barbat in varsta de 22 de ani a fost retinut, dupa o scurta urmarire de masini. Oficiali medicali…

- Politia l-a identificat si retinut pe Robert E. Crimo III, in varsta de 22 de ani, ca suspect in cazul impuscaturilor de la parada din Highland Park, anunta CNN. Robert E. Crimo III a fost retinut in apropiere de Lake Forest, IL, au anuntat autoritatile in timpul unei scurte conferinte de presa.…

- Un martor ocular al atacului din Highland Park, o suburbie a orașului Chicago, a povestit pentru The New York Times clipele de groaza prin care el și membrii familiei sale au trecut in timpul paradei de 4 iulie, precizand ca a reușit sa il vada pe atacator și ca nu iși poate scoate din minte nici chipul…

- Un atac armat a fost raportat la o parada de 4 iulie, de Ziua Independenței, intr-o suburbie din Chicago, Statele Unite, relateaza Reuters. In urma incidentului, cel puțin cinci oameni au murit, iar 16 au fost raniți și transportați la spital.

- Un microbuz s-a rasturnat, luni, in afara partii carosabile, in zona localitatii Pojejena, judetul Caras-Severin, iar in urma accidentului noua persoane, printre care patru copii, au fost duse la spital, scrie ziarul local Caon. Accidentul a avut loc luni dupa-amiaza, pe DN 57.Un microbuz in care erau…

- Politistii au inceput o ancheta dupa ce proprietarul unui taur a reclamat faptul ca animalul sau ar fi fost impuscat de persoane necunoscute intr-o zona greu accesibila a satului Cazanesti, din comuna Vata de Jos, a informat vineri Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Hunedoara, informeaza Agerpres.…