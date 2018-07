Recent, Bobby Brown, fostul sot al regretatei cantarete Whitney Houston a fost prezent la o conferinta de presa ce a avut loc in hotelul din Beverly Hills in care artista a fost gasita fara suflare. Bobby Brown si Whitney Houston, in anul 2004 La inceputul evenimentului, Bobby Brown a fost intrebat cum se simte, stiind ca se afla in locul in care fosta lui sotie a murit. „Probabil ca sufletul fostei mele neveste inca se afla aici, Insa nu sunt speriat de acest lucru“, a raspuns Bobby Brown. Acuzat in nenumarate randuri ca a fost violent cu Whitney Houston cat timp au fost casatoriti, Bobby Brown…