Stiri pe aceeasi tema

- Cartea foarte așteptata a ziaristului de investigații Bob Woodward despre Donald Trump creioneaza portretul unui președinte incult, coleric și paranoic, pe care miniștrii și colaboratorii sai se straduiesc permanent sa-l țina sub control, pentru a evita derapaje puternice, scrie AFP.

- Consilierii de la Casa Alba au redactat un comunicat pentru presedintele american Donald Trump privind decesul senatorului John McCain, dar acesta nu a fost publicat, conform unei surse CNN.Mai multi membri ai staff-ului de la Casa Alba au crezut ca acest comunicat va fi publicat dupa decesul…

- Bob Woodward, unul dintre jurnalistii americani ale caror dezvaluiri despre scandalul Watergate l-au fortat pe presedintele Richard Nixon sa demisioneze, abordeaza in ultima sa carte modul de guvernare al presedintelui Donald Trump, potrivit AFP, scrie Agerpres. Volumul intitulat 'Fear: Trump…

- Volumul intitulat 'Fear: Trump in the White House', care va iesi de sub tipar la 11 septembrie, 'dezvaluie detalii fara precedent despre viata greu de suportat la Casa Alba sub conducerea lui Donald Trump si despre modul in care presedintele ia decizii pe teme majore de politica externa si interna',…

- Președintele american Donald Trump și-a convocat vineri consilierii in securitate cibernetica pentru a discuta despre securitatea alegerilor generale care vor avea loc in data de 6 noiembrie, relateaza Reuters, potrivit Mediafax.Intalnirea de la Casa Alba are loc in contextul noilor acuzații…

- Presedintele SUA, Donald Trump, se teme cel mai mult sa il aiba adversar pe fostul vicepresedinte Joseph Biden in scrutinul prezidential din anul 2020, afirma consilierii actualului lider de la Casa Alba, citati de site-ul Axios.com.Consilierii presedintelui declara ca Joseph Biden este politicianul…

- Rusia il considera pe presedintele american Donald Trump drept ''partenerul'' sau, a dat asigurari vineri Kremlinul, inaintea primului summit intre liderul de la Casa Alba si omologul sau rus, Vladimir Putin, transmite Agerpres , care citeaza AFP.

- Secretarul general adjunct al Casei Albe, Joe Hagin, care a condus pregatirile pentru intalnirea dintre președintele american, Donald Trump, și omologul sau nord-coreean, Kim Jong-un, parasește Casa Alba, au declarat marți oficialii Casei Albe pentru Reuters.