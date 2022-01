Stiri pe aceeasi tema

- Echipajul roman Andreea Grecu (pilot) / Katharina Wick (impingator) s-a clasat pe locul opt in proba feminina de bob dublu din cadrul Campionatelor Europene, competitie desfasurata, in week-end, la St. Moritz. Intrecerea a fost dominata cu autoritate de echipajele Germaniei, care au acaparat podiumul…

- Cu aproximativ trei saptamani ramase pana la startul Jocurilor Olimpice de iarna de Beijing, vestile din lotul feminin olimpic de bob al Romaniei nu sunt cele mai bune, evolutia pilotului Andreea Grecu la etapa de Cupa Mondiala de la Winterberg fiind afectata de probleme de sanatate. Atat in proba feminina…

- Echipajul feminin de bob doua persoane al Romaniei alcatuit din Andreea Grecu (pilot) si Katharina Wick (impingator) s-a clasat pe locul sapte la etapa de Cupa Mondiala de la Sigulda (Letonia) si si-a asigurat astfel, si din punct de vedere matematic, calificarea la Jocurile Olimpice de Iarna de la…

- Sportivii romani Vasile Marian Gitlan si Darius-Lucian Serban au ocupat locul 19, ultimul, sambata, in proba de dublu a Cupei Mondiale de sanie de la Winterberg (Germania), cu timpul de 1 min 33 sec 684/1000. Victoria a revenit germanilor Tobias Wendl si Tobias Arlt, in 1 min 27 sec 184/1000.La…

- Echipajul feminin de bob doua persoane al Romaniei, alcatuit din Andreea Grecu (pilot) si Katharina Wick (impingator), s-a clasat pe locul 11 din 21 de echipaje aliniate la startul etapei de Cupa Mondiala de la Altenberg (Germania). In aceeasi reuniune, Andreea Grecu a terminat pe pozitia a opta (din…

- Pentru romanii practicanti ai sporturilor de iarna, drumul spre Jocurile Olimpice de la Beijing 2022 a inceput oficial la Innsbruck, celebra statiune austriaca fiind gazda primei etape de Cupa Mondiala. La bob, chiar daca n-au intrat in Top 10, fetele profesorului Paul Neagu sunt in grafic! Echipajul…

- In timp ce, la Beijing, au cazut primii fulgi, iar mascotele Bing Dwen Dwen si Shuey Rhon Rhon, nerabdatoare sa ii incurajeze pe sportivi la Jocurile Olimpice din 2022, s-au zbenguit prin zapada, la mii de kilometri distanta, in Germania, componentele lotului olimpic de bob al Romaniei se pregatesc…

- Romania a obtinut un loc patru la bob-2 feminin, prin Andreea Grecu si Katharina Wick, marti, in competitia-test de la Yanqing, prima care are loc in bazele sportive construite pentru Jocurile Olimpice de iarna de la Bejing din 2022. Grecu si Wick au fost cronometrate cu timpul de 2 min 05 sec 57/1000,…