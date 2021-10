Stiri pe aceeasi tema

- “Și le-a zis Iisus: Adevarat, adevarat zic voua, daca nu veți manca trupul Fiului Omului și nu veți bea sangele Lui, nu veți avea viața in voi.” (Ioan 6:53) “Cel ce mananca trupul Meu și bea sangele Meu are viața veșnica, și Eu il voi invia in ziua cea de apoi.” (Ioan 6:54) Viața veșnica […] The post…

In cursul zilei de astazi, la Spitalul Municipal Turda a avut loc o acțiune de donare sange organizata cu sprijinul personalului de la Centrul Regional de Transfuzii Cluj. Inca de la primele ore ale...

Spitalul Municipal Turda in parteneriat cu Centrul Regional de Transfuzie Sanguina Cluj și cu sprijinul Primariei Municipiului Turda organizeaza marți, 12 octombrie, in intervalul orar 8.00-13.00, o...

- Medicul Amin Zahra de la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Timisoara vorbește, intr-o postare pe Facebook, despre persoanele care refuza sa se vaccineze anti-COVID-19, precizand ca spre deosebire de lista de motive a acestora, el are o lista de pacienți infectați care așteapta sa primeasca un pat.…

- Medicul ATI Amin Zahra la Spitalul Județean de Urgența Timișoara relateaza pe pagina de Facebook dedicata campaniei de vaccinare despre cazurile de imbolnaviri pe care le-a intalnit. Acesta spune ca au fost și cazuri de pacienți vaccinați la Terapie Intensiva, dar are o explicație pentru acest lucru.…

- Interpretul pieselor „Nu pleca”, impreuna cu Mihaela Runceanu, și „Intr-un oraș, intr-un tramvai”, s-a stins din viața. Dorin Anastasiu a murit la 78 de ani. Ultimii ani din viața i-a petrecut intr-o mare discreție, facand ceea ce iubea cel mai mult: muzica. Dorin Anastasiu a fost unul dintre cei mai…

- Directorul Liceului cu Program Sportiv din Alba Iulia, Nicușor Marcu, a decedat dupa o boala grea cu care a luptat pana in ultimul moment. Anunțul a fost facut pe contul de Facebook al insituției de invațamant. ”Cu durere in suflet, va anunțam ca Nicușor Marcu, director al Liceului cu Program Sportiv…