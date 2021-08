Stiri pe aceeasi tema

- Din ancheta reiese ca suspectul a aruncat cu o casca de motociclist in persoana care se deplasa pe o trotineta, determinand-o sa treaca de axul despartitor dintre cele doua sensuri de deplasare, unde a fost lovita mortal de un autoturism.Incidentul a avut loc miercuri, in apropierea intersectiei dintre…

- Parchetul de pe langa Judecatoria Sectorului 2 a finalizat vineri și a trimis in judecata dosarul deschis dupa ce un șofer, alaturi de partenera sa, au atacat au blocat și au atacat cu o crosa de golf un alt șofer, in zona Colentina din București, relateaza Agerpres . Atacatorul a fost trimis in judecata,…

- Un roman a fost gasit plin de sange, in barul sau din orașul german Mannheim. Principalul suspect este un barbat in varsta de 34 de ani. Pana in prezent, individul nu a fost gasit. Un roman in varsta de 43 de ani a fost gasit plin de sange și cu rani la nivelul capului, in barul sau din orașul german…

- Un tanar de 20 de ani a murit dupa ce a cazut de la mare inalțime. Incidentul s-a produs sambata, intr-un bloc din orașul Petroșani. Potrivit reprezentanților Serviciului de Ambulanța, tanarul a fost vazut cazand de la mare inalțime, probabil de la etajul șase al unui bloc. Incidentul…

- Sef de birou din cadrul Politiei Locale Alba Iulia, trimis in judecata pentru hartuire: Cum și-ar fi amenințat fosta soție Parchetul de pe langa Judecatoria Alba Iulia a avizat trimiterea in judecata șefului biroului ”Circulatia pe drumurile publice” din cadrul Politiei Locale Alba Iulia, pentru hartuire.…