- Libertatea a analizat prețurile produselor alimentare esențiale, pe care romanii le cumpara in fiecare luna de la magazin. Am ales 30 de produse achiziționate in luna ianuarie 2022 de la un supermarket important din Romania. Aceleași produse, de la aceleași firme și de la același magazin, le-am analizat…

- Romanii adora in special varza murata. Dintre toate legumele conservate astfel, oamenii consuma cel mai des varza pusa la fermentat. Gospodinele au incercat cu siguranța nenumarate rețete, dar una deosebita este pe plac tuturor. Un ingredient care nu trebuie sa lipseasca din butoi va da un gust deosebit…

- Romanii au comandat de la eMAG cu 11% mai multe produse pentru vacanța și relaxare fața de 2019. Astfel, piscinele, aparatele de aer condiționat, ventilatoarele portabile, accesoriile pentru mobilitate (hoverboard, biciclete, trotinete, scutere electrice), dar și trollerele, șezlongurile, costumele…

- Experienta este esentiala atunci cand aplicam pentru un loc de munca, iar, de multe ori, este chiar o cerinta eliminatorie. USV Iasi vine in sprijinul studentilor si chiar le ofera salarii care pot ajunge si la 3.000 de lei.

- Liderul PNL Iași, deputatul Alexandru Muraru, a fost in vizita, alaturi de Carmen Uscatu, la primul spital de Oncologie și Radioterapie Pediatrica din Romania, construit de asociația „Daruieșe viața”, exclusiv din donații.

- O fabrica clandestina de țigari, inființata de cetațeni romani și ucraineni, a fost descoperita in județul iași. Polițiștii și procurorii au efectuat 20 de percheziții in cinci județe. La datele de 12 iulie 2022 și 14 iulie 2022, polițiștii Direcției de Combatere a Criminalitații Organizate – Serviciul…

- Deputatul PSD Marius Ostaficiuc a aratat ca Romania a reusit sa faca fata fluxului masiv de refugiati care au fugit din Ucraina de teama razboiului pornit de Federatia Rusa. In ciuda unor sincope de la inceput, situatia s-a stabilizat, iar romanii si-au deschis portile locuintelor pentru a-i primi pe…