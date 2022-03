Stiri pe aceeasi tema

- Salile de sport, salile de sport și chiar centrele comerciale vor fi transformate in adaposturi temporare in toata Polonia.Pachetul aprobat de guvern in cadrul unei reuniuni de urgența include reguli care le permit ucrainenilor sa lucreze in Polonia pentru urmatoarele 18 luni și le ofera acces la beneficii…

- Dupa valul de sanctiuni occidentale impotriva intereselor Rusiei, este vorba de a continua sa canalizam “strigatul global impotriva atrocitatilor agresiunii ruse in sprijin practic si de durata pentru Ucraina”, potrivit Downing Street. Londra a mai indicat ca va acorda un ajutor de 100 de milioane de…

- Razboiul din Ucraina a dus deja la majorarea preturilor la energie si la cereale, si a trimis peste un milion de refugiati in tarile vecine, in timp ce a declansat sanctiuni fara precedent asupra Rusiei, se arata intr-un comunicat al Fondului Monetar International (FMI). “Desi situatia ramane extrem…

- Dupa decizia lui Vladimir Putin de a invada Ucraina, țarile occidentale au impus o serie de sancțiuni extrem de dure atat Rusiei, liderului de la Kremlin, cat și oligarhilor ruși. Oamenii de afaceri din Rusia se confruta acum cu o scadere masiva a averilor lor. De la inceputul acestui an, au pierdut…

- Omul de afaceri rus Alex Konanykhin a promis 1.000.000 de dolari celui/lor care il aresteaza pe Putin. Acesta spune ca anunțul facut de el a fost blocat de cei de la Facebook, probabil, spune el, din cauza fotografiei care insoțea textul. Omul de afaceri spune ca „Putin nu este președintele Rusiei,…

- Bancile din Rusia au importat, in decembrie, bancnote straine in valoare de cinci miliarde de dolari, fata de 2,65 miliarde cu un an inainte, conform estimarilor Agentiei ruse de rating ACRA. Mai mult ca sigur, este vorba de o masura de precauție, in caz ca Moscova va fi supusa unor sanctiuni internationale,…

- Sa fie primit: bugetul Rusiei ar putea obține venituri suplimentare de peste 65 de miliarde de dolari in acest an datorita creșterii prețurilor petrolului, principalul sau export, sporind puterea financiara a Kremlinului, deoarece se confrunta cu amenințarile cu posibile sancțiuni din partea SUA și…