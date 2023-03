Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a calatorit in 2022 și primele doua luni ale anului 2023 de 26 de ori in țara și strainatate, iar majoritatea zborurilor au avut opriri in Sibiu. Detaliile publicate in exclusivitate pe pagina de Facebook despre vizita oficiala a Președintelui Romaniei in Japonia și Singapore din martie 2023 au starnit o gramada de reacții in presa naționala, dar și in randul politicienilor. In ceea ce privește reacția oamenilor de rand, aceștia sunt indignați, printre altele, de faptul ca, inainte de a zbura spre Tokyo (Japonia), avionul inchiriat de Administrația Prezidențiala…