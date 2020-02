Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce nu a mai putut sa cante, Elton John a parasit scena cu ochii in lacrimi. In urma unui anunț facut pe perioada concertului, artistul a dezvaluit de ce boala suferea. De ce boala sufera Elton John. A parasit scena cu ochii in lacrimi, dupa ce a facut anunțul Elthon John, cantarețul in varsta […]…

- Lady Gaga se confrunta de cațiva ani cu probleme serioase de sanatate, se lupta cu dureri ingrozitoare și a fost nevoita sa ia decizii ce i-ar fi putut pune cariera in pericol, dupa ce a anulat aproape 20 de concerte din cauza bolii. Sufera de fibromiagie, o boala pentru care nu s-a gasit…

- Fostul ministru al Sanatatii Sorina Pintea a facut public si diagnisticul, dupa ce luni seara, a anuntat pe contul sau de Facebook, ca a fost diagnosticata cu o boala grava autoimuna si a ales sa se trateze in tara, avand incredere in sistemul medical.Citește și: Liviu Pleșoianu iși anunța…

- In cadrul unui interviu pentru emisiunea "Good Morning America", de pe postul ABC, Starul rock Ozzy Osbourne a dezvaluit ca sufera de Parkinson, artistul povestind si cum a aflat ca sufera de aceasta boala, scrie BBC, potrivit Mediafax.ro.Sotia cantaretului, Sharon Osbourne, a declarat ca…

- Justin Bieber a anunțat, pe rețelele de socializare, ca se lupta cu o maladie incurabila. Cantarețul, in varsta de 25 de ani, a facut aceasta dezvaluire dupa ce au tot aparut speculații legate de un posibil abuz de droguri, din cauza felului in care a ajuns sa arate.

- Actorul de 44 de ani sufera de astm, insa a plecat in Filipine sa concureze la reality-show-ul „Asia Express” (Antena 1) pentru marele premiu de 30.000 de euro. Soția lui Razvan Fodor, Irina (31 de ani), reporter la PRO TV, se teme pentru viața lui, insa are incredere ca se va intoarce sanatos acasa,…

