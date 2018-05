Stiri pe aceeasi tema

- Cristian Topescu, internat de urgenta la SPITAL. Comentatorul sportiv a fost dus cu ambulanta la ELIAS Cristian Topescu, 81 de ani, a fost transportat de urgenta la Spitalul Elias din cauza unor probleme de sanatate. Comentatorul sportiv este in preuent internat la terapie intensiva. Cristian Topescu…

- Cristian Topescu 81 de ani , fostul mare comentator sportiv, a ajuns astazi la spitalul Elias din Bucuresti, a informat Realitatea TV. Din primele informatii acesta ar fi suferit o criza de diabet zaharat decompensat. Topescu a fost supus mai multor investigatii mediacel urmand aramane internat sub…

- In acesta dimineața, o ambulanța a fost solicitata la locuința lui Cristian Topescu, care ar fi suferit o criza de diabet zaharat decompensat. Medicii l-au stabilizat și au decis sa il transporte la Spitalul Elias din București unde va ramane internat. http://evz.ro/cristian-topescu-internat-de-urgenta-in-spital.html

- Cristian Topescu a fost internat de urgenta la spital. Celebrul comentator sportiv se afla la Spitalul Elias, dupa ce a suferit o criza de diabet zaharat decompensat. Initial, ambulanta a fost solicitata la domiciliul omului de sport crezandu-se ca este vorba despre o colica renala. In fapt, Cristian…

- Stefan Banica Jr. a ajuns in stare grava la Spitalul Floreasca din Capitala, dupa ce a acuzat dureri abdominale insuportabile. Artistul a fost operat de urgenta in aceasta dimineata. Ștefan Banica Jr., artistul in varsta de 50 de ani, a fost internat luni de dimineața la sectia de chirurgie a Spitalului…

- Barbatul care a fost aruncat de pe podul peste raul Sasar din municipiul Baia Mare de un barbat si o femeie se afla internat in stare grava la Spitalul Judetean de Urgenta (SJU) Baia Mare, cu un prognostic rezervat din partea medicilor, a declarat marti, pentru AGERPRES, managerul unitatii medicale,…

- Otilia Bilionera, la un pas de moarte! Artista a avut un chist care a cauzat complicatii. Aceasta a ajuns pe ultima suta de metri la spital unde medicii au operat-o de urgenta. Acestia i-au salvat viata pe ultima suta de metri. Conform artistei, chistul se afla in zona aparatului reproducator. Otilia…

- Conform artistei, chistul se afla in zona aparatului reproducator, scrie ciao.ro. Otilia Bilionera este multumita ca medicii i-au salvat viata pe moment, dar si ovarele. Aceasta a recunoscut ca, dupa operatie, a intrat in depresie. Ba mai mult, din vara si pana in prezent, cantareata a fost sub tratament…